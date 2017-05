Jason Denayer, defesa do Manchester City emprestado ao Sunderland, esteve envolvido numa cena de violência, no domingo, em Bruxelas. O defesa pontapeou um rapaz na rua, numa rixa que envolveu alguns dos seus amigos, tendo, posteriormente, lamentado o sucedido."Reagi instintivamente. Lamento ter tido aquela atitude, mas o meu amigo estava em perigo e decidi protegê-lo", referiu o defesa belga.O empresário do belga, Jesse De Preter, afirmou à BBC Sport que Denayer viu o seu carro completamente destruído. "Jason tentou ser pacífico e evitar novos confrontos; foi afastado da área e 40 pessoas começaram a brigar. Ele foi para casa e avisou a polícia do sucedido, a polícia fez um relatório e não há acusações contra ele. Ele estava no lugar errado na hora errada", concluiu o empresário do defesa belga.