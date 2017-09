Não é comum um jogador de um clube visitar o centro de treinos de um emblema rival, mas foi o que aconteceuno Brasil e a polémica, naturalmente, não tardou a surgir. Hernanes, jogador do São Paulo, foi visto e fotografado a entrar para o centro de treinos do Palmeiras.De imediato surgiram todo o tipo de comentários nas redes sociais, desde adeptos do São Paulo a criticar a atitude até apoiantes do Palmeiras a dizer que o jogador foi... entregar um currículo. No entanto, a explicação é simples: o médio foi apenas visitar o amigo Jean. E foi mesmo o defesa do Palmeiras que explicou tudo."É uma brincadeira que acabei por fazer com ele. Trocámos a camisola no jogo [há menos de um mês] e ele vai oferecê-la a um amigo. Pediu-me para fazer uma dedicatória na camisola, não há mistério nenhum", referiu Jean, em declarações reproduzidas pelo Globo Esporte.

Autor: Luís Miroto Simões