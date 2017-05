O jogo entre Turquia e Inglaterra, das meias-finais do Europeu de sub-17, e dirigido pelo árbitro português Fábio Veríssimo, ficou marcado por um grande susto, quando um jogador inglês caiu inanimado no relvado.Ao minuto 13, Tashan Oakley-Boothe foi atingido por Hasan Adigüzel na cabeça e caiu desamparado no relvado. O árbitro português estava muito perto do lance e mandou entrar de imediato a equipa médica. O jogo esteve interrompido por cerca de 15 minutos, tendo Oakley-Boothe saído de maca, com colar cervical e máscara de oxigénio.Posteriormente, a Federação Inglesa informou que havia "boas notícias": "Tashan Oakley-Boothe está consciente e já pergunta por novidades do jogo".

Autor: Luís Miroto Simões