Um jogador do Jédula, clube das divisões inferiores espanholas, foi esta sexta-feira punido com 47 jogos de suspensão por agredir um árbitro, segundo relata o diário 'As'.A Federação Andaluza de Futebol teve mão pesada para com o atleta, que agrediu o juiz assistente no passado domingo, no jogo com o Recreativo Portuense, em Cádiz. O números de jogos resulta de uma combinação de sanções: 40 jogos pela agressão, cinco por agir de forma violenta noutro lance e dois por "desconsideração" para com o auxiliar. Note-se que também o clube foi punido pelo comportamento no encontro, sendo-lhe subtraído um ponto na classificação.Entretanto, o Jédula reagiu à sanção com um extenso comunicado onde contesta a decisão, negando qualquer agressão, e apela ao público que esteve presente que divulgue, caso existam, imagens do caso.

Autor: Luís Miroto Simões