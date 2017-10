Giovanni Liberti, dos italianos do Turris, da Serie D, foi suspenso esta semana por cinco jogos devido a um motivo... insólito. Tudo sucedeu no duelo do fim de semana, no empate a três golos diante do Sarnese, no qual o jogador de 21 anos foi apanhado a... urinar na direção dos adeptos rivais. Sim, leu bem!O médio, que nos escalões de formação atuou no Parma, terá também feito "gestos obscenos e vulgares com o seu órgão genital", segundo o relatório no qual é comunicada a sua suspensão, que será alvo de um recurso por parte do Turris.De acordo com o presidente do clube, Giovanni "não fez nada do que é acusado", tendo apenas parado naquela zona porque "havia uma fonte de água" onde parou para beber e, naquele momento, "estava também a ajeitar os seus calções, por terem de estar por dentro da camisola". No mesmo comunicado, Antonio Colantonio revela que a suspensão se baseou no testemunho feito por um adepto que estava no outro lado do relvado.

Autor: Fábio Lima