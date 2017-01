Quarta-feira há duelo entre Barcelona e Ath. Bilbao, referente à segunda mão dos quartos-de-final da Taça do Rei, num momento em que um dos temas do momento em Espanha é a arbitragem. Iñaki Williams, avançado dos bascos, foi questionado sobre a situação e, de um forma bastante clara, defendeu os juízes e até disse que, se há quem se deva queixar... não são os jogadores dos catalães."Se eu sou um jogador que pode falhar num lance de um para um, por que um árbitro não o pode fazer também? Não me parece que tenhamos de olhar para eles. Tentam fazer o melhor possível e às vezes sai a teu favor, outras vezes contra. E os jogadores do Barça talvez sejam os menos indicados para estar com queixas, porque são uma equipa grande, que tem sempre favoritismo. Espero que o árbitro não esteja condicionado por nada e estou certo de que vai apitar da melhor forma possível, como sempre", disse o avançado, à Radio Marca.

Autor: Fábio Lima