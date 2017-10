Continuar a ler

"O que precisamos de mudar? Os resultados. Vamos discutir internamente, pois não podemos revelar esse tipo de coisas nos meios de comunicação", afirmmou à AFP, no âmbito de um evento organizado pelo principal patrocinador do clube bávaro.Questionado sobre eventuais problemas com o antigo técnico, o italiano Carlo Ancelotti, Müller optou por evitar polémicas, admitindo apenas que "as coisas não foram 100% bem sucedidas" e que os jogadores também são culpados, pois "houve falhas individuais devido a dificuldades de concentração"."Agora, temos obrigatoriamente de ser mais rigorosos coletivamente", reconheceu.Jupp Heynckes, de 72 anos, foi apresentado na segunda-feira como novo treinador do Bayern Munique, clube que vai representar pela quarta vez na carreira como treinador, sucedendo a Carlo Ancelotti, que foi afastado devido ao mau início de época da equipa bávara.Heynckes, que treinou o Benfica em 1999/2000 e 2000/2001, já conduziu o Bayern Munique à conquista de uma Liga dos Campeões (2013), três campeonatos alemães (1988/89, 1989/90 e 2012/2013), três supertaças germânicas (1987, 1989 e 2012) e uma Taça da Alemanha (2012/2013).O Bayern Munique ocupa atualmente o segundo lugar do campeonato alemão com 14 pontos, a 5 do líder Borussia Dortmund, estando também inserido no grupo B da Liga dos Campeões, no qual ocupa o segundo lugar, a três pontos do primeiro classificado, o PSG, com seis pontos conquistados em duas jornadas.