Imagine este cenário: o plantel de uma equipa lisboeta está a treinar e, de repente, os jogadores deixam o treino para impedir que a EMEL lhes rebocasse o carro? O cenário parece pouco provável - no caso de Benfica e Sporting é mesmo impossível, já que o centro de treinos é na Margem Sul -, mas foi algo deste género que sucedeu esta quinta-feira a grande parte do plantel do Brescia, que foi obrigado a deixar o apronto para 'enfrentar' a polícia.Outrora um dos clubes de Serie A, o Brescia atua agora na Serie B e, para mais, não tem um centro de treinos exclusivo (utiliza o Centro Sportivo SanFilippo) e, por isso, não dispõe da totalidade dos lugares de estacionamento. Desta forma, e para conseguirem colocar o seu carro junto ao centro de treinos, alguns jogadores decidiram estacionar em locais proibidos, como o 'típico' em cima do passeio. A polícia soube e... entrou em ação.Começou a 'varrer' todos os carros e nem Alexis Ferrante, a maior estrela da equipa, escapou à multa. Os dirigentes do clube ainda tentaram travar a investida, mas as autoridades não perdoaram e dali sairam com muitas multas para recolher, tramando ainda mais os jogadores de um clube que atualmente é 15.º na Serie B e que de momento atravessa graves problemas financeiros.

Autor: Fábio Lima