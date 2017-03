Continuar a ler

"É a primeira vez que nos acontece algo semelhante. Eram quatro indivíduos e entraram com pistolas. Não havia muito a fazer. Acho que os ladrões seguiam os jogadores desde a autoestrada", contou Diego Lemme, diretor de clube.



Do mal o menos, nenhum jogador ficou ferido. O assalto aconteceu pelas 8 horas da manhã e o clube já apresentou queixa na polícia.

Mais um caso insólito do futebol sul-americano. Os jogadores do Defensa y Justicia, da primeira divisão argentina, foram assaltados esta quarta-feira antes... do treino, informou a direção do clube da região de Buenos Aires.Quatro homens com armas de fogo entraram nas instalações e ameaçaram os jogadores. Roubaram vários objetivos, como telemóveis e pertences de Elizari, Rafael Delgado e Luis Jerez Silva, e bem como o carro de luxo (BMW) do médio Gonzalo Castellani.

Autor: Diogo Jesus