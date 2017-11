A dois dias do embate diante do Real Madrid, o balneário do Las Palmas está... a ferro e fogo! Para lá de estar na zona de despromoção e urgentemente a precisar de pontuar, o clube insular viu esta sexta-feira dois dos seus jogadores envolveram-se em cenas de pancadaria durante o treino, segundo revela o jornal 'Marca'.De acordo com aquele diário, a situação de tensão ocorreu entre o francês Loic Remy e o marroquino Oussama Tannane, dois jogadores que durante o apronto tiveram vários 'encontros imediatos'. O clima ficou desde logo tenso e o caldo entornou quando, já depois do treino, Remy atingiu o colega com uma bolada enquanto este fazia flexões. A situação pegou 'fogo' e, ao que parece, nenhum jogador pediu desculpa pelo sucedido.

Autor: Fábio Lima