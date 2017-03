Tal como cá em vários casos, o Estádio de Vallecas, reduto do Rayo Vallecano , é próximo de uma área residencial, sendo uma das zonas até aberta, dando para se observar os jogos a partir das janelas desses apartamentos. Ora, não havendo qualquer proteção, para lá de os encontros estarem ali à mão de semear para os residentes os observarem sem pagar, também podem suceder-se ligeiros... acidentes.Foi o que aconteceu esta sexta-feira, quando no treino do Rayo uma bola foi chutada para longe, precisamente para a zona residencial. A pontaria foi tal que, ao que parece, esse esférico acabou por acertar em cheio no vidro de um dos andares, deixando-o partido. Minutos depois, segundo revela a imprensa espanhola, uma mulher apresentou-se à porta dos balneários, munida do seu telemóvel, com uma foto a comprovar os estragos e reclamar o que havia sucedido. Os responsáveis do Rayo nada puderam fazer, aconselhando a mulher a efetuar uma reclamação na sede do clube.

Autor: Fábio Lima