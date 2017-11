Continuar a ler

O carro escolhido por Zidane também é potente (605 cv) mas mais barato. Trata-se do RS6 Performance 4.0 TFSI, de 8 velocidades, e custa 143.700 euros. O modelo mais 'em conta', o Q7 Sport 3.0 TDI 272cv e 8 velocidades, foi para Kovacic.



Os carros foram entregues em Valdebebas, em clima de boa disposição, e os jogadores ainda participaram numa corrida vitual num simulador de Fórmula E, que foi ganha por Carvajal. Ramos foi segundo e Asesnsio terceiro.





O Pai Natal chegou mais cedo ao Real Madrid, com o trenó carregado com... 25 modelos Audi novinhos em folha! Como é tradição no clube merengue, o patrocinador presenteou cada um dos jogadores com um dos seus carros, mas não se pense que foram todos iguais. Ou que Cristiano Ronaldo recebeu o mais caro.O R8 Spyder 5.2 FSI 540, com caixa de 7 velocidades e 540 cavalos, custa 211.440 euros e foi atribuído a Ramos. O avançado português preferiu um modelo ligeiramente mais barato, mas em compensação mais potente. Ficou com o RS7 performance 4.0 TFSI, de 8 velocidades, que custa 'apenas' 152.579 euros. Esta máquina', que também foi atribuída a Keylor Navas, debita 605 cavalos.