Confirmam-se as piores perspetivas para o River Plate. Lucas Martínez Quarta e Camilo Mayada, dois jogadores que acusaram positivo em controlos antidoping realizados em maio , foram suspensos por sete meses por essa situação, sendo ainda multados em 20 mil dólares (17 mil euros).Como já estavam suspensos provisoriamente desde a data em que o resultado do controlo foi divulgado, os dois jogadores já cumpriram parte das sanções, pelo que o retorno de ambos se dará em dezembro: Martínez Quarta a 10 e Mayada a 18.Recorde-se que a situação a envolver os dois jogadores sucedeu em compromissos da Taça Libertadores, devido ao consumo de um diurético proibido, que alegadamente estaria presente num produto energético tomado por todos os jogadores do plantel. Contudo, como os controlos não são feitos a todos os futebolistas, mais nenhum jogador acusou positivo (falou-se na altura de Sebastián Driussi, mas não se confirmou).

Autor: Fábio Lima