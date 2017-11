Continuar a ler

O Sevilha revelou que foi detetado recentemente "um adenocarcinoma da próstata" no técnico de 48 anos, sendo que "os exames futuros permitirão decidir quais os passos a seguir em relação ao tratamento".



O Sevilha-Celta (2-1), referente à 12.ª jornada da liga espanhola, realizou-se a 18 de novembro.

Desde terça-feira que corre o rumor que os jogadores do Sevilha foram informados da doença de Eduardo Berizzo no intervalo do jogo com o Liverpool (3-3) mas essa informação não corresponde à verdade, segundo José Castro, presidente do Sevilha."Pedimos que não haja mais especulações, que não se fale mais deste assunto até que seja comunicado mais alguma coisa através do clube ou do treinador. Já sabíamos há umas semanas e os jogadores desde o jogo com o Celta. Foi um choque quando tivemos conhecimento mas estamos desde o primeiro minuto a apoiá-lo", disse citado pelo jornal 'El Correo de Andalucía'.

Autor: Sandra Lucas Simões