Continuar a ler

Conhecido pela sua rigidez no que a salários diz respeito, o Tottenham opta por premiar os jogadores através de prémios bastante chorudos, como se vê por aquele que foi atribuído só pela passagem aos 'oitavos'.



De resto, segundo o 'The Sun', há jogadores que podem receber em prémios uma verba equivalente a 20% do seu salário anual, isto caso cumpram todos os objetivos definidos no arranque da temporada. Por exemplo, se vencerem a Champions, os craques dos spurs terão um total de 8,4 milhões de euros para dividir por todo o grupo... Talvez seja este um dos segredos para o sucesso recente de uma das equipas que tem causado mais sensação na Europa pelo seu estilo de jogo. Conhecido pela sua rigidez no que a salários diz respeito, o Tottenham opta por premiar os jogadores através de prémios bastante chorudos, como se vê por aquele que foi atribuído só pela passagem aos 'oitavos'.De resto, segundo o 'The Sun', há jogadores que podem receber em prémios uma verba equivalente a 20% do seu salário anual, isto caso cumpram todos os objetivos definidos no arranque da temporada. Por exemplo, se vencerem a Champions, os craques dos spurs terão um total de 8,4 milhões de euros para dividir por todo o grupo... Talvez seja este um dos segredos para o sucesso recente de uma das equipas que tem causado mais sensação na Europa pelo seu estilo de jogo.

O Tottenham surpreendeu a Europa do futebol com o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões com uma estrondosa vitória por 3-1 diante do Real Madrid , mas esse triunfo valeu muito mais do que a simples passagem à ronda seguinte da prova. Especialmente para os jogadores.É que, com a vitória e o apuramento, os futebolistas dos spurs garantiram um prémio adicional pela passagem de 2,25 milhões de euros, um valor que já estava definido à partida e que será repartido por todo o plantel. De acordo com o 'The Times' e o 'The Sun', a distribuição da verba será feira consoante os minutos de utilização, havendo jogadores que podem receber um prémio total de 118 mil euros.

Autor: Fábio Lima