Continuar a ler

Mourinho mostrou desconforto face à situação no final de outubro de 2016, revelando que estava interessado em mudar para um apartamento, caso surgisse uma boa oportunidade, o que ainda não terá sucedido.



Assim, nesta altura, o treinador principal do Manchester United, a parte de Formosinho, que tem por missão observar e analisar os adversários dos red devils, serão os únicos do 'contigente' que permanecem no hotel. , revelando que estava interessado em mudar para um apartamento, caso surgisse uma boa oportunidade, o que ainda não terá sucedido.

O jornal inglês 'Manchester Evening News' revela esta quinta-feira que José Mourinho e Ricardo Formosinho são os únicos membros do Manchester United que continuam a residir no hotel The Lowry, pois os outros que lá estavam hospedados já encontraram moradias na região da grande Manchester.Os dois técnicos hospedaram-se na unidade hoteleira de cinco estrelas, à semelhança dos também recém contratados Eric Bailly, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan e Paul Pogba. A notícia precisa que Ibrahimovic cedo se mudou para outro hotel, tendo logo depois aluga o casa, e que nesta altura já não há quaisquer jogador dos red devils a residir no The Lowry.