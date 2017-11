A viver uma temporada de bom nível da Liga espanhola, o Valencia parece ter também um balneário onde se respira um ar positivo. Esta quarta-feira, por exemplo, devido a questões logísticas o treino foi feito à vista de todos, inclusive jornalistas, e o momento acabou por mostrar esse bom ambiente que impera pelos lados do Mestalla.Para lá das habituais brincadeiras, houve algo mais que chamou a atenção. De acordo com o 'AS', o técnico Marcelino Toral a determinado ponto decidiu dar por terminado o treino, o que motivou um pedido raro dos futebolistas. "Míster, um pouco mais!", pediram os jogadores. O pedido foi aceite e lá continuaram os che a treinar, já de olho no jogo da próxima semana, diante do Espanyol.

Autor: Fábio Lima