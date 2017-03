Continuar a ler

O que é certo é que Emery se recusa a avançar com um pedido de demissão. "Passei muitos maus momentos na minha carreira e trabalhei muito para os superar", disse.





O que é certo é que Emery se recusa a avançar com um pedido de demissão. "Passei muitos maus momentos na minha carreira e trabalhei muito para os superar", disse.

A goleada imposta pelo Barcelona na 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões ( 6-1 ) causou danos vistos como muito difíceis de superar no balneário do PSG. A relação entre Unai Emery e os jogadores atravessa uma fase muito complicada. De acordo com o 'Sport', o plantel não "respeita certas decisões do treinador" e não gostou da forma como este "geriu a humilhante derrota" sofrida em Camp Nou.A mensagem dirigida por Emery antes do encontro com o Lorient - o primeiro após o da Champions - terá também indignado os jogadores, que entenderam que o técnico lhes estava a dizer "que não tinham o mesmo nível dos que representam o Barcelona".

Autor: Sandra Lucas Simões