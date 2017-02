Continuar a ler

No conjunto dos três clubes que representou como sénior, Cristiano Ronaldo com 510 golos em 700 jogos, uma marca não menos notável, numa carreira que, aos 32 anos, parece ainda muito longe do ocaso. Se lhe juntarmos os 68 remates certeiros que contabiliza em 136 internacionalizações por Portugal, CR7 está muito perto de chegar aos 600 golos como profissional.



A nível de resultados, nos 700 encontros efetuados pelos três clubes onde alinhou, Ronaldo contabiliza 474 vitórias e 126 empates, tendo somado esta quarta-feira a 100.ª derrota.



Carreira como profissional



Sporting - 31 jogos (5 golos)

2002/03 - 31 jogos (5 golos)

Manchester United - 292 jogos (118 golos)

2003/04 - 40 jogos (6 golos)

2004/05 - 50 jogos (9 golos)

2005/06 - 47 jogos (12 golos)

2006/07 - 53 jogos (23 golos)

2007/08 - 49 jogos (42 golos)

2008/09 - 53 jogos (26 golos

Real Madrid - 377 jogos (387 golos)

2009/10 - 35 jogos (33 golos)

2010/11 - 54 jogos (54 golos)

2011/12 - 55 jogos (60 golos)

2012/13 - 55 jogos (55 golos)

2013/14 - 47 jogos (51 golos)

2014/15 - 54 jogos (61 golos)

2015/16 - 48 jogos (51 golos)

2016/17 - 29 jogos (22 golos)

Total - 700 jogos (510 golos)





Cristiano Ronaldo assinalou o seu jogo oficial número 700 pelos clubes com o regresso aos golos, mas o cabeceamento certeiro a fechar a primeira parte não chegou para evitar a derrota do Real Madrid na visita ao Mestalla. O encontro fica, assim, com sabor amargo, para o internacional português, pois a equipa merengue, ao perder por 2-1, desperdiçou uma boa oportunidade para se distanciar na frente - mantém um ponto de avanço sobre o rival Barcelona e tem ainda um jogo em atraso.Desde que se estreou na primeira equipa do Sporting, a 14 de agosto de 2002, num empate (0-0) frente ao Inter, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o agora craque do Real Madrid tem acumulado jogos atrás de jogos. Sem surpresa, a época de estreia (2002/03) foi aquela em que menos foi utilizado, somando ainda assim um total de 31 encontros pelos leões. Desde então, a temporada menos feliz foi a primeira que passou em Madrid, durante a qual apenas cumpriu 35 partidas devido aos problemas físicos.Esta época também começou marcada pela lesão sofrida na final do Euro'2017 e, talvez por isso, CR7 esteja a ser menos produtivo naquilo que tem sido a sua imagem de marca: os golos. Frente ao Valencia, Ronaldo somou o 22.º golo em 2016/17, num total de 29 encontros - uma média de 0,76 golos por jogo, quando o seu registo global no Real Madrid é superior a um tiro certeiro por partida (1,03), com 387 em 377 jogos. Números impressionantes que lhe dão um lugar incontornável na história do clube espanhol.