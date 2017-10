Piqué desmanchou-se em lágrimas devido à situação na Catalunha

A decisão de jogar à porta fechada o jogo da 7.ª jornada da liga espanhola, frente ao Las Palmas, foi levada ao balneário do Barcelona mas, segundo conta esta terça-feira o diário 'Marca', o presidente do clube deixou um aviso aos jogadores: "Se perdermos a Liga por causa destes seis pontos ninguém se vai lembrar da suspensão do jogo, mas sim que não somos campeões."Joseph Maria Bartomeu disse no domingo que a decisão de jogar o encontro com o Las Palmas à porta fechada era uma "demonstração de inconformidade" com o que se passou na Catalunha, mas esta decisão dividiu opiniões no balneário, com Piqué a liderar o grupo dos jogadores que não queriam entrar em campo. Venceu a outra facção, que teve o presidente Bartomeu como grande persuasor. Iniesta, que até estava a favor de jogar, pediu para que a decisão não fosse dos jogadores. Já Messi... preferiu o silêncio.A decisão de jogar à porta fechada fez com que o vice-presidente Carles Vilarrubí, e as demissões apresentadas ontem por Carles Vilarrubí, vice-presidente de relações internacionais e institucionais, e Jordi Monés, comissário do Barça Innovation Hub, tenham apresentado a demissão. E já esta segunda-feira, o Barcelona comunicou uma reunião extraordinária devido a todo este caso.