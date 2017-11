A comissão disciplinar da Liga francesa anunciou esta quinta-feira a repetição integral do encontro entre Amiens e Lille, que foi interrompido logo aos 16 minutos, a 30 de setembro, devido à queda de uma barreira no estádio quando os adeptos visitantes celebravam o golo inaugural. Desta forma, o golo marcado por Fodé Ballo-Touré fica sem efeito, e a partida começará a zero, embora ainda não haja uma data.O incidente originou cerca de treze dezenas de feridos entre os adeptos do Lille - equipa onde alinha o português Edgar Ié, que até foi titular nessa partida -, mas a Liga acabou por ilibar o Amiens de qualquer responsabilidade, na medida em que o estádio é municipal e a própria comissão de segurança não detetou qualquer anomalia na vistoria que foi realizada ao recinto antes da quebra da barreira.