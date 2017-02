Continuar a ler

Resta dizer que os golos foram apontados por Ildefons Lima, de penálti aos 28 minutos, e por Cristian Martínez, aos 66'. Além disso, Andorra fez ainda história ao marcar pela primeira na sua história vez dois golos fora de casa (o encontro disputou-se em Itália).

O duelo entre São Marino e Andorra, duas das piores seleções do Mundo segundo o ranking da FIFA (202.º e 203.º lugares, respetivamente), terminou com um resultado histórico. É que os andorrenhos venceram o particular por 2-0 e colocaram um ponto final à série de 86 jogos consecutivos sem conhecer o sabor da vitória - a última tinha acontecido em 2004.Curiosamente, a maior série negativa é agora... de São Marino, com 75 partidas sem vencer, segundo a conta de Twitter do especialista em estatísticas Misterchip.

Autor: Luís Miroto Simões