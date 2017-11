O encontro entre a Lazio e a Udinese, relativo à 12.ª jornada da Serie A, foi adiado devido ao mau tempo. Agendada para as 14 horas deste domingo, a partida foi inicialmente atrasada uma hora devido à forte chuva que se abateu sobre Roma, mas as condições climatéricas não melhoraram e foi decidido o adiamento definitivo do jogo.O árbitro da partida, Luca Banti, em conjunto com os capitães de ambas as equipas, Senad Lulic (Lazio) e Danilo (Udinese), confirmaram que o relvado do Estádio Olímpico estava impraticável. Os clubes anunciaram, depois, o cancelamento do encontro através das redes sociais, estando ainda por definir a data em que vai realizar-se.