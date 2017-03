Ainda que não seja (nem de perto...) um dos campeonatos mais importantes de futebol do Mundo, a Major League Soccer continua apostada a estar na vanguarda no que a tecnologia diz respeito. Agora, a MLS assinou um contrato com o Facebook, que prevê a transmissão de, pelo menos, 22 encontros da fase regular em direto naquela rede social, num acordo no qual também entra a emissora Univisión.Para lá da transmissão dos encontros via Facebook - que terá a sua estreia já na próxima semana, no duelo entre Atlanta United e Chicago Fire -, a MLS terá igualmente espaço para 40 programas denominados 'Matchday Live', que serão transmitidos de forma exclusiva naquela rede social.

Autor: Fábio Lima