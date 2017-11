Devastated is an understatement to how I’m feeling tonight, after my CT scan I have just had news that I have broken my 5th metatarsal I will be doing everything I can to get back fit as soon as possible. Uma publicação partilhada por John Terry (@johnterry.26) a Nov 4, 2017 às 12:42 PDT

Aos 36 anos, o inglês John Terry deixou o Chelsea, o seu clube de sempre, no passado verão para prolongar a carreira ao serviço do Aston Villa, no 2.º escalão inglês. Mas depois de ter sido titular em todos os 16 jogos já realizados no Championship, o veterano defesa viu chegar o azar, saindo lesionado com gravidade no encontro deste sábado como o Sheffield Wednesday.Frente à equipa orientada por Carlos Carvalhal, Terry foi substituído logo aos 21' por Christopher Samba - que acabaria por marcar o único golo do Aston Villa na derrota caseira (1-2) - devido a queixas no pé direito. O pior veio depois, quando os exames realizados confirmaram uma fratura do quinto metatarso, que poderá obrigar o antigo jogador do Chelsea a três meses de paragem.Através das redes sociais, o futebolista prometeu, no entanto, recuperar rapidamente para ajudar a equipa. "Devastado é um eufemismo para aquilo que sinto esta noite, depois de ter recebido a notícia de que parti o meu quinto metatarso. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ficar disponível o mais rápido possível", escreveu John Terry no Instagram.