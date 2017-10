Nem sempre ser prestável dá bom resultado. Que o diga Jonjo Shelvey! O médio do Newcastle envolveu-se numa caricata situação e... deu-se mal. O jornal inglês ‘The Telegraph’ conta a história que Mohamed Diamé e Jamaal Lascelles, colegas do jogador no Newcastle, se envolveram numa calorosa discussão durante o treino de sexta-feira dos magpies, depois de o defesa-central inglês ter chamado preguiçoso ao senegalês.

Ora, a situação evoluiu de imediato para a troca de agressões e foi nessa altura que Shelvey se meteu ao barulho para separar os companheiros de equipa. Resultado? Shelvey acabou por apanhar alguns socos ‘perdidos’... e partir mesmo um dedo! ‘Ossos do ofício’ para um apaziguador, um papel original para Shelvey, que logo na primeira jornada da Premier League 2017/18, a 13 de agosto, pisou Dele Alli (Tottenham) propositadamente, acabando forçado a cumprir dois jogos de suspensão.

Continuar a ler

A única boa notícia desta situação para o técnico Rafael Benítez é que Jonjo Shelvey, que terá ganho crédito junto dos seus companheiros, não vai ficar impossibilitado de ajudar o Newcastle no próximo jogo, frente ao Southampton, embora tenha de atuar com uma proteção no dedo. A imprensa inglesa dá ainda conta que uma das possíveis causas deste incidente no treino dos magpies é porque Benítez terá pedido aos seus jogadores para mostrarem mais agressividade durante os aprontos. Desta vez correu mal...

Autor: Diogo Jesus