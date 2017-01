O Real Madrid está fora da Taça do Rei, competição na qual o Barcelona avançou para as meias-finais depois de derrotar a Real Sociedad nos dois jogos disputados. A eliminação dos merengues originou um debate sobre a forma como o treinador Zinedine Zidane abordou a competição, talvez não lhe atribuindo a importância devida e esta tese ganhou ainda mais força perante o 'desastre' provocado pelo Celta Vigo. Por isso, Jordi Alba, lateral-esquerdo dos blaugrana, entrou no tema a 'matar'."Por vezes uma equipa perde na taça e, de repente, a competição começa a ser menorizada. Não é uma boa desculpa dizer que a Taça do Rei não tem importância", adiantou internacional espanhol, deixando depois bem claro o que sente pelo rival da capital espanhola: "Como culé, quero sempre que o Real Madrid perca."O Barcelona, recorde-se, defronta agora o Atlético Madrid nas meias-finais da competição, com a primeira mão a ter lugar no estádio Vicente Calderón, a 1 de fevereiro. Alavés e Celta Vigo disputam a outra eliminatória.