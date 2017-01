O Barcelona estará representado na gala da FIFA pelo seu presidente, Josep María Bartomeu, e mais seis dirigentes. A ausência de jogadores, principalmente de Messi, um dos três candidatos a melhor futebolista do ano, caiu como uma 'bomba' em Zurique mas o vice-presidente Jordi Mestre garantiu que não há qualquer problema com a FIFA e que se tratou de uma decisão consensual com vista à recuperação da equipa para o jogo da Taça do Rei, frente ao Athletic Bilbao, na quarta-feira."Os jogadores estão cansados, já o tínhamos dito no final do jogo com o Villarreal. Não há qualquer problema com a FIFA. Já o justificámos. Demos prioridade à Taça do Rei. A decisão de não vir não foi unilateral mas sim consensual. Os jogadores não tomaram esta decisão por sua conta e risco, pois falaram com o clube", afirmou Mestre à chegada a Zurique, na Suíça."Tivemos em conta as viagens, os horários, tudo o que é preciso alterar e chegamos juntos à conclusão que era melhor que os jogadores ficassem em Barcelona para recuperar. Não se passa nada de especial. Posso assegurar que a decisão não tem nada a ver com o facto de Messi ganhar ou não o troféu deste ano. Só tivemos em conta o jogo com o Athletic e a decisão foi tomada hoje mesmo, pouco antes de viajarmos", acrescentou Jordi Mestre.