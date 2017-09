Depois de ter terminado o vínculo com a Impact Sports Management, que o representou durante anos, Dele Alli está a ser disputado por vários agentes e, segundo escreve este domingo o 'Mirror', Jorge Mendes e Mino Raiola estão na corrida, tendo puxado dos seus trunfos para tentar garantir a representação do médio do Tottenham.Dele Alli, de 21 anos, sonha jogar no Real Madrid ou no Manchester United. Dois clubes com relações privilegiadas com os dois agentes: Jorge Mendes, que é o representante de Cristiano Ronaldo, tem trabalhado com sucesso com Florentino Pérez, e seria ele a abrir a porta do Santiago Bernabéu ao médio inglês. Já Mino Raiola, agente de Pobga e Lukaku, entre outros, tem sido o homem forte com quem o Manchester United tem negociado, um trunfo para levar Dele Alli para Old Trafford.