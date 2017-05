O jornal basco 'El Correo' anuncia este domingo que está tudo certo para o anúncio de Ernesto Valverde como novo treinador do Barcelona.De acordo com aquele diário, Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, já terá até comunicado isso aos jogadores do Barça.Diz o 'El Correo' que Valverde "cumprirá um dos seus sonhos depois de duas tentativas falhadas". A oficialização do sucessor de Luis Enrique deverá ser feita a 29 de maio, dois dias depois da realização da Taça do Rei entre o Barcelona e o Alavés.

Autor: Sandra Lucas Simões