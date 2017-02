A ONG Misa Angola deu este domingo conta da detenção do jornalista Nsimba Jorge, da agência noticiosa AFP, por parte das autoridades angolanas, isto numa altura em que o referido repórter estava a falar com os feridos da tragédia do Uíge , que na sexta-feira vitimou 17 pessoas antes do duelo entre Santa Rita e o Recreativo do Libolo.A referida ONG exige a libertação imediata do jornalista em causa, que terá sido detido por "não ter autorização para aceder ao interior do hospital e falar com os feridos". Na mesma nota, a Misa Angola recorda que "a presença de jornalistas de organismos independentes não é bem vista pelas autoridades locais".

Autor: Fábio Lima