O treinador espanhol Jose Angel Ziganda vai assumir o comando técnico do Athletic Bilbao nas próximas duas épocas, anunciou esta quinta-feira o clube basco, que terminou o campeonato espanhol em sétimo lugar."Estou muito feliz e grato ao clube por apostar em mim. Para alguém que se identifica tanto com o clube, como eu me identifico, não poderia existir notícia melhor", disse Ziganda, que orientou a equipa B do Athletic Bilbao nas últimas seis temporadas.Ziganda, de 50 anos, sucede a Ernesto Valverde na liderança técnica do clube basco, que poderá ainda qualificar-se para a Liga Europa da próxima época, caso o Barcelona vença o Alavés na final da Taça do Rei.

Autor: Lusa