José Antonio Camacho foi contratado como selecionador do Gabão há praticamente um mês mas pode estar perto de deixar o cargo, quando faltam nove dias para começar a CAN, organizada precisamente naquele país.Segundo o diário 'Marca', o técnico espanhol, que já passou pelo Benfica, está em rota de colisão com os responsáveis da Federação por causa do número de pessoas que integra - ou deveria integrar - o staff técnico.As duas partes terão acordado um prazo de 24 horas para sanarem as divergências. Caso tal não aconteça, Camacho deverá deixar o cargo vago, numa altura muito delicada.

Autor: Luís Miroto Simões