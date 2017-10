O português José António, antigo central do FC Porto B, deixou muito boa imagem ao serviço dos alemães do Borussia M’Gladbach de Jupp Heynckes entre 2005 e 2007, ao ponto de ser um dos nomes apontados para integrar a equipa técnica do alemão no Bayern Munique.

"Não queria falar muito sobre isso mas se esta situação andar para a frente, será uma grande oportunidade para mim. É um orgulho estar associado a um dos melhores treinadores do Mundo", começou por dizer o português de 40 anos a Record. "Ele sabe que eu tenho grande admiração por ele. É um orgulho que haja esse interesse e possibilidade. As pessoas gostam de mim, já me conhecem doutros tempos. É mais um voto de confiança", prosseguiu. "Heynckes é uma excelente escolha para o Bayern. É um grande líder, uma pessoa ganhadora, honesta e incute espírito vencedor. É um treinador campeão. Espero que as coisas se concretizem", desejou.