Em 2008/09, o extremo defendeu as cores do Atlético Madrid e Arsenal. "Queremos agradecer publicamente o profissionalismo e disponibilidade de Reyes e desejar-lhe os melhores e maiores êxitos no futuro a nível pessoal e profissional", lê-se no site do Espanyol.Reyes, que não atuou mais desde o final de abril devido a lesão, participou em apenas 21 jogos no campeonato e marcou três golos.Em 2008/09, o extremo defendeu as cores do Benfica . Formado do Sevilha , o internacional espanhol jogou também no Real Madrid

José António Reyes, antigo jogador do Benfica, vai abandonar o Espanyol no final desta temporada, depois de não ter cumprido os requisitos para a renovação automática do seu contrato com o emblema de Barcelona.Em comunicado publicado no site oficial, o Espanyol anunciou a saída do extremo espanhol, de 33 anos, depois de ter passado apenas uma época no clube, que terminou o campeonato espanhol no oitavo posto.

Autor: Lusa