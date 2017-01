Continuar a ler

Recentemente, o central campeão europeu explicou que rejeitou uma melhora salarial - e não renovação do contrato -, mas Les Reed também contrariou, em parte, esta situação. "O que lhe foi oferecido foi bastante significante face ao contrato que tinha assinado em outubro de 2015. Seis meses depois, estávamos preparados para melhorar o contrato e aumentá-lo. Ele rejeitou a oportunidade de aumentar o salário e de ter mais um ano no contrato", destacou.



Record sabe que ainda não chegou qualquer oferta por José Fonte até ao momento, mas a imprensa inglesa já colocou clubes como Manchester United, Liverpool, Swansea e Everton como possíveis destinos para o central.

José Fonte está mesmo de malas feitas para sair do Southampton, tal comojá havia avançado em tempo oportuno. Chega agora a confirmação de que o internacional português, de 33 anos, fez chegar à direção dos saints um pedido para ser transferido em janeiro."Já tornou bem claro que quer explorar as oportunidades para se transferir. É nesse ponto que está. José quer deixar o clube. Já pediu, formalmente, uma transferência", garantiu Les Reed, diretor-desportivo do Southampton, em declarações à rádio BBC Sport.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto