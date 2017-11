Continuar a ler

José Fonte, de 33 anos, destacou ainda que está "nas melhores mãos" e mostrou-se confiante no futuro. "Temos grandes médicos e fisioterapeutas no clube, vamos trabalhar para eu voltar mais forte e mais fresco", acrescentou o jogador.



"Quando a lesão aconteceu, levantei-me logo, mas depois em cada passo sentia um estalido no tornozelo e uma dor aguda, pelo que soube logo que algo estava mal. Não consegui continuar e no final [o tornozelo] estava inchado", lembrou ainda o experiente central.



Fonte terá agora pela frente duas semanas com gesso, mais duas com bota de proteção e outras duas sem poder colocar o pé no chão. "São seis semanas, depois é para recuperar a forma", anteviu o português, garantindo: "Não estou com medo de trabalhar muito, vou fazê-lo." José Fonte, de 33 anos, destacou ainda que está "nas melhores mãos" e mostrou-se confiante no futuro. "Temos grandes médicos e fisioterapeutas no clube, vamos trabalhar para eu voltar mais forte e mais fresco", acrescentou o jogador."Quando a lesão aconteceu, levantei-me logo, mas depois em cada passo sentia um estalido no tornozelo e uma dor aguda, pelo que soube logo que algo estava mal. Não consegui continuar e no final [o tornozelo] estava inchado", lembrou ainda o experiente central.Fonte terá agora pela frente duas semanas com gesso, mais duas com bota de proteção e outras duas sem poder colocar o pé no chão. "São seis semanas, depois é para recuperar a forma", anteviu o português, garantindo: "Não estou com medo de trabalhar muito, vou fazê-lo."

O internacional português José Fonte espera voltar mais forte após a cirurgia ao tornozelo esquerdo a que foi submetido na segunda-feira, na sequência de lesão sofrida ao serviço do West Ham, da Premier League, no empate (2-2) contra o Crystal Palace, a 28 de outubro.Em declarações divulgadas esta terça-feira pelo site do clube londrino, o defesa assume, no entanto, alguma desilusão pela lesão, que o deve manter afastado até três meses. "Obviamente, estou desapontado e frustrado, porque foi um desarme desnecessário. Faz parte do futebol e agora é o momento de me focar no regresso, ter uma boa recuperação para poder regressar o mais cedo possível", salientou.

Autor: Lusa