Difícil de digerir...mas com a mente focada num regresso rápido e acima de tudo mais forte!!!3 meses para voltar mais forte Estamos juntos Difficult to digest...but with my mind already focused on a quick recovery!!!I will be back stronger in 2 or 3 months I look forward to the grind!!! Big win tomorrow would definitely help #COYI @westham Uma publicação partilhada por JOSE F4NTE (@f6nte) a Nov 3, 2017 às 12:19 PDT

O internacional português José Fonte só volta a jogar em 2018 devido a uma lesão no pé esquerdo, contraída no sábado, durante o duelo com o Crystal Palace, em Selhurst Park. "É difícil de digerir, mas já estou com a mente focada num rápido regresso. Vou demorar dois a três meses a recuperar, mas voltarei mais forte", revelou o experiente defesa-central do West Ham, de 33 anos, através do Instagram.