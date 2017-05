O técnico explicou depois a forma como a sua equipa surpreendeu os holandeses: "Eles queriam bola curta para pressionar e nós jogámos bola longa. Eles não estavam à espera do Fellaini a 10, foi a primeira vez esta época e dominou tudo. Acho que o jogo estava nas nossas mãos desde o início. Foi uma noite tranquila, uma final controlada desde o princípio. A experiência dá-nos algumas sensações e a sensação do início de jogo foi exatamente essa. A equipa foi fantástica no espírito e na inteligência com que abordou o jogo".

O registo impressionante de José Mourinho em finais

José Mourinho classificou a noite desta quarta-feira de "perfeita", após o Manchester United ter derrotado o Ajax e conquistado a Liga Europa. O treinador português deixou ainda uma indireta aos críticos."Desde o primeiro minuto que ficámos com a sensação de que estávamos a levar o jogo para onde queríamos. Com pragmatismo e humildade, a saber onde é que o adversário era bom, a saber onde éramos mais fortes do que eles, a ouvir e a rir dos poetas do futebol", referiu o treinador em declarações à Sport TV e SIC.

Autor: Luís Miroto Simões