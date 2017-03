Continuar a ler

Mourinho comparou as condições encontradas no relvado do Rostov às do campo do estádio olímpico de Pequim, que levou a que o jogo da pré-época entre Manchester United enão se realizasse."É muito semelhante ao relvado no verão na China, quando eu e o Manchester City decidimos não jogar, mas aqui parece que vamos ter que o fazer", lembrou o treinador português.Face à situação encontrada em Rostov, Mourinho disse não saber que equipa vai jogar, tendo em conta que esperava um campo com melhores condições e contou que abordou a situação do relvado junto de um representante da UEFA."Quando lhe falei das minhas preocupações, ele disse-me que os jogadores têm seguros -- se algo acontecer não há problema", ironizou o técnico em relação aos riscos que as condições do relvado podem trazer aos futebolistas.