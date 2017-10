José Mourinho tem contrato com o Manchester United "até maio ou junho de 2019", nas suas próprias palavras e tem uma certeza que renovou esta terça-feira: não vai acabar a carreira de treinador nos red devils. A ideia já a tinha revelado em entrevista à TF1 , mas reforçou-a (e explicou-a) na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica."Tenho contrato, que termina em maio ou junho de 2019. Estamos em outubro de 2017, por isso não sei o que dizer. Vocês também não, porque um dia dizem que vou renovar e no outro que vou sair. Vocês não sabem o que dizer. A única coisa que disse e é verdade, é que não vou acabar a carreira no Manchester United. Como é possível, no futebol moderno, que qualquer treinador dure 15 ou 20 anos no mesmo clube? Acho que Wenger vai ser o último. É impossível para nós, com a pressão em torno do cargo, durar tanto tempo num clube. Se, neste momento, pensasse em acabar a carreira em dois ou três anos, diria que queria acabar a carreira no Manchester United. Mas penso que vou continuar, no mínimo, por 15 anos no futebol. Penso que é impossível ficar 17 anos no mesmo clube. É uma missão impossível, mesmo que tentes. Penso que Wenger será o último a fazê-lo", afirmou.