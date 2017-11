O treinador do Manchester United, José Mourinho, relegou para segundo plano a diferença de 8 pontos que tem sobre o rival Manchester City,, sublinhando que ainda há muito campeonato pela frente."Estamos preocupados, mas existem 18 equipas mais preocupadas do que nós porque estamos em segundo. Oito pontos na Premier League não representam o mesmo do que em Portugal, Espanha ou Alemanha. Eu espero que, entre o final de novembro e janeiro, possamos estar na máxima força com os regressos de Pogba, Ibrahimovic e Rojo", salientou.Sobre o jogo em Stamford Bridge, José Mourinho considera que a sua equipa não reagiu bem ao golo de Morata e acredita que o empate seria um resultado justo. "A equipa sofreu emocionalmente após o golo. Nós tivemos oportunidades para empatar, o que teria sido o resultado justo. Um golo, três pontos, parabéns", concluiu.

Autor: Bruno Dias