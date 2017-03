Mourinho: «Lembro-me, em criança, de jogos assim nos distritais em Portugal»

Tal como na véspera, José Mourinho voltou a deixar críticas ao estado da relva do Olimp 2, após o empate (1-1) com o Rostov, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa. Olhando para esse ponto, a exibição do Manchester United acabou, segundo o técnico português, por ser muito positiva."Foi uma exibição muito boa tendo em conta as condições. Era impossível jogar melhor, ter a bola e fazer um jogo com passes. Por isso atuámos de acordo com o que a partida nos exigiu. Estivemos bem e só fizemos um erro defensivo. É um resultado que deixa tudo em aberto para a segunda mão, com ligeira vantagem para nós. Não houve lesões e foi mais uma experiência para nós", começou por analisar Mourinho à 'BT Sport'."Lembro-me, em criança, de alguns jogos assim na 2.ª Liga e nos distritais de Portugal, uma autêntica batalha, mas ver os meus jogadores a alinhar nisto, tendo a humildade de lutar por cada bola, por um bom resultado, é uma boa sensação para mim", acrescentou o timoneiro dos red devils.

Autor: João Socorro Viegas