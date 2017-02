Chegou finalmente o dia! No imponente Wembley, Manchester United e Southampton disputam hoje a final da Taça da Liga, com José Mourinho a ter a possibilidade de conquistar o 24º título da carreira e reforçar o seu nome na história do futebol inglês. Naquela que é uma da suas provas prediletas, o treinador português pode arrecadar este troféu pela 4ª vez – pelo Chelsea venceu em 2004/05, 2006/07 e 2014/15 – igualando os registos dos míticos Brian Clough e Alex Ferguson.

Autêntico especialista em finais, o técnico dos red devils quer juntar a Taça da Liga à Supertaça ganha em agosto, e tornar-se no primeiro técnico pós-Ferguson a erguer mais do que um troféu. E os seus adeptos podem estar bem confiantes, porque Mourinho venceu sete das nove finais de Taça realizadas: apenas perdeu pelo Real Madrid (2012/13) e no FC Porto (2003/04). "Não estou nervoso. Já levo muitos anos no futebol, disputei inúmeras finais e só quero que o jogo comece! Adoro jogar este tipo de partidas, quero sentir esta grande responsabilidade", disse Mourinho ao site do clube, que ambiciona manter o registo perfeito em finais de Taça em solo inglês.

Autor: Diogo Jesus