José Mourinho respondeu aos adeptos do Chelsea que durante o jogo com o Manchester United tinham entoado cânticos contra o português. "Judas" foi um dos nomes mais chamados ao técnico dos red devils, mas Mourinho respondeu à letra."Podem chamar-me o que quiserem, sou um profissional. Defendo o meu clube e, até terem um treinador que ganhe quatro campeonatos, serei o número 1. Quando tiverem alguém que ganhe quatro campeonatos, então serei o número 2. Mas neste momento o Judas é o número 1", referiu o treinador no final da partida.Mourinho lembrou ainda que os red devils estão na Liga Europa, ao passo que o Chelsea joga apenas competições internas: "A única questão é que nós estamos nas competições europeias e eles não. Podiam estar, porque quando saí do clube deixei-os na Liga dos Campeões, vencedores do grupo e qualificados para a fase a eliminar. Por isso se tivessem ganho a Champions no ano passado estariam agora a jogar na Europa. Não tenho culpa. A culpa é de quem ficou cá e não se qualificou para a Liga dos Campeões".

Autores: Luís Miroto Simões e João G. Oliveira