No que toca ao prémio de jogador da temporada, o Chelsea e o Tottenham são os clubes mais representados com César Azpilicueta, N'Golo Kanté e Eden Hazard a representar o vencedor do campeonato, enquanto Harry Kane, Dele Alli e Jan Vertonghen foram os nomeados para este galardão por parte do Tottenham. Além deste jogadores, foram ainda selecionados o avançado chileno Alexis Sanchéz (Arsenal) e o belga Romelu Lukaku (Everton).Recorde-se que, apesar de ter falhado os primeiros lugares da Premier League, Mourinho e os red devils têm ainda a possibilidade de vencer a Liga Europa e, dessa forma, apurar-se para a Champions do próximo ano.