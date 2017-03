Grande candidato à conquista da Liga Europa, o Manchester United de José Mourinho vai defrontar o Anderlecht – do ex-sportinguista Diego Capel – nos quartos-de-final, adversário de boas recordações para o técnico português: defrontou os belgas na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2005/06, tendo registado duas vitórias. Contudo, Mourinho terá de saber contornar a histórica adversidade dos red devils no estádio do Anderlecht: perderam nas últimas duas vezes que o visitaram, a última das quais na fase de grupos da Champions em 2000/01.Na hora de analisar o sorteio, José Mourinho optou por voltar a tecer críticas à Premier League na questão do calendário. "Eles simplesmente não se preocupam com as equipas inglesas que estão nas competições europeias. Têm outros interesses mais importantes... Há tanto tempo que ando a pedir ajuda neste tema... para mim e para todos. Não entendo. Assim o campeonato fica mais fácil para quem não está na Europa. Em todos os países tentam dar um pequeno suporte às equipas nas provas europeias mas aqui é sempre difícil", atirou o técnico português, que comentou ainda o despedimento do amigo Aitor Karanka do Middlesbrough, próximo adversário. Questionado se a saída do treinador espanhol estaria relacionado com a má relação com jogadores, a exemplo de Ranieri, Mourinho foi claro: "Neste caso sei os nomes..."