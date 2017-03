Quando em maio o United contratou Mourinho muita gente tremeu de medo. ‘Vem aí o rei do mau feitio, o monstro!’, sussurrava-se. Passados estes meses, o Special One descolou-se da imagem negativa. "O Manchester aprendeu que não sou o monstro que diziam ser. Não sou assim tão mau, assim tão arrogante. Não é assim tão difícil trabalhar comigo! Pelo menos ninguém foge a sete pés quando chego ao campo. Sou melhor do que aquilo que a generalidade das pessoas pensa", referiu o português, dando a entender que o bom relacionamento com o plantel e a estrutura pode ser o segredo do sucesso: "A minha relação com os jogadores é muito boa. Com os donos do clube é mais do que profissional, é uma relação de confiança que vai além do contrato. Sinto-me feliz!"O United recebe o Bournemouth e, se vencer, torna-se o primeiro clube a atingir os 600 triunfos na Premier. Mou não acredita em facilidades nem no efeito balsâmico do êxito em Wembley. "A Taça da Liga acabou, foi só uma história com final feliz. Não terá qualquer impacto! Há que ganhar ao Bournemouth, pois o Arsenal enfrenta o Liverpool e pelo menos um deles perderá pontos...", explicou o técnico.

Autor: Nuno Pombo