"Esta equipa ainda tem muito para crescer. Na próxima janela de transferências vamos levar esta equipa até um novo patamar, pois vamos trazer alguns jogadores", acrescentou.Mourinho falou depois sobre Ibrahimovic, avançado que está em grande forma nos red devils, mantendo-se otimista quanto à continuidade do sueco em Old Trafford em 2017/18: "Zlatan será fundamental no seu segundo ano na equipa e creio que vai ficar cá. Mas, esteja certo ou errado, só quero pessoas que queiram verdadeiramente estar aqui a 100 por cento. Sinto que ele está muito orgulhoso de si mesmo. Está feliz com o seu sucesso. Vejo-o a ficar porque ele veio por um ano, mais outro de opção, e tem sido uma época fantástica para ele".Por fim, o técnico lançou um olhar sobre a Liga Europa, competição que apelidou de "muito difícil", mas que está a tornar-se "um objetivo" do clube: "Se batermos o Rostov e chegarmos aos 'quartos', teremos de pensar seriamente na competição. Neste momento ainda estamos nos oitavos-de-final, mas quando uma equipa passa aos últimos oito já sente o cheiro da final".