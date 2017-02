O treinador do Manchester United demonstrou esta terça-feira um sentido de humor tipicamente inglês, ao pedir aos adeptos do Saint-Étienne que, ao contrário do que sucedeu no encontro da primeira mão, em Old Trafford, não utilizem fumos para apoiar a sua equipa. Segundo José Mourinho, quase ninguém gosta disso."Joguei aqui com o FC Porto e voltei mais tarde para ver um Sain-Étienne-Lyon, porque apanhei o Lyon na fase de grupos da Liga dos Campeões. Sei que o estádio está mais bonito agora, conheço a atmosfera e sei que vai ser fantástico jogar aqui. Toda a gente gosta disso. Mas eu não gosto de respirar fumo e penso que os jogadores não gostam de respirar fumo. E acho que o presidente não gosta de pagar à UEFA pelo fumo. Então, sem fumo, se for possível", ironizou o treinador dos 'red devils'.Recorde-se que a UEFA abriu um inquérito para apurar a responsabilidade dos fumos utilizados no encontro da primeira mão dos dezasseis-avos de final da Liga Europa, que o Manchester United venceu, por 3-0, com três golos de Zlatan Ibrahimovic.

Autor: João Lopes